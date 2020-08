Sam Dylan (29) und Rafi Rachek (30) sprechen jetzt Klartext! Der Ex-Prince Charming-Teilnehmer und der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat sorgten für wilde Fanspekulationen: Nachdem alle Pärchenbilder von ihren Social-Media-Kanälen verschwunden waren, wurde über eine Trennung der Reality-TV-Stars gemunkelt. Sam machte bereits deutlich, dass den gelöschten Posts tatsächlich ein Streit vorausgegangen sei. Doch sind sie jetzt noch zusammen oder nicht?

"Schatz, sind wir getrennt?", fragt Sam den 30-Jährigen in seinem Podcast Trashgeflüster. "Ich glaube nicht, oder?", entgegnet sein Partner. Ihr Liebesglück hält also weiterhin an! Sam erklärt, dass sie eigentlich nie getrennt gewesen seien, sondern lediglich einen Disput gehabt hätten. "Ich habe aber auch schon öfter mit dir gesprochen, ob wir das nicht untereinander klären können, aber dann rastest du ja wieder aus und löschst direkt unsere Bilder. Dieses Mal habe ich aber gesagt: 'Ne, das lasse ich mir nicht gefallen'", erklärt er. Daraufhin habe auch er all seinen Pärchen-Content verschwinden lassen.

Was genau den heftigen Streit ausgelöst hat, behielt das Paar jedoch für sich. Sam deutete im Promiflash-Interview lediglich an: "Leider ist Rafi ein sehr temperamentvoller Typ, da hat es am Wochenende richtig geknallt." Es gebe Meinungsverschiedenheiten bezüglich zukünftiger Projekte.

