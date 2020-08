Seit wenigen Wochen ist das Geheimnis endlich gelüftet: Yeliz Koc (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) sind tatsächlich ein Paar. Seit Juli sind die einstige Der Bachelor-Kandidatin und der Schauspieler zusammen und Yeliz hat bereits seine Familie kennengelernt. Denn kaum war die Katze aus dem Sack, wurde die Brünette auf dem Geburtstag seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (56) gesichtet. Yeliz scheint schon jetzt einen guten Draht zur Familie ihres Freundes zu haben – das beweist nun auch dieser Schnappschuss.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 26-Jährige jetzt eine brandneue Aufnahme von sich und ihrem Liebsten Jimi. Doch die beiden sind nicht allein: Auf dem Foto strahlt außerdem Jimis jüngere Schwester Cheyenne (20) in die Kamera. Sie hat die neue Freundin ihres Bruders also auch schon abgesegnet – Mama Natascha ja sowieso. Die 56-Jährige postete nicht nur an ihrem Ehrentag ein gemeinsames Bild mit der neuen Schwiegertochter in spe, sie kommentiert nun auch den Beitrag von Yeliz mit den Worten: "Ihr Grinsekatzen".

Cheyenne hinterlässt ebenfalls einen Kommentar und schreibt: "Dreamteam!" Na, wie gut, dass das Trio bald auch noch in derselben Stadt wohnt. Yeliz hat nämlich vor, nach Berlin zu ziehen und ihre Wohnung in Hannover bereits gekündigt.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de