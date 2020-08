Gehört Yeliz Koc (26) schon zur Familie? Gerade erst machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit neuen Liebesgerüchten auf sich aufmerksam. Vor ein paar Tagen zeigte sich die Reality-TV-Darstellerin zusammen mit Jimi Blue Ochsenknecht (28) – die beiden waren mit Jimis Mama Natascha Ochsenknecht (56) unterwegs. Yeliz teilte daraufhin einige Turtel-Bilder mit dem Schauspieler und heizte so die Gerüchteküche weiter an. Jetzt war die 26-Jährige sogar auf Nataschas Geburtstag zu Gast.

Am vergangenen Montag feierte die dreifache Mutter ihren 56. Ehrentag und ließ es dabei ordentlich krachen. Ihre Fans hielt sie via Instagram auf dem Laufenden und postete einige Einblicke von ihrer Party – darunter auch ein Selfie mit der Ex von Johannes Haller (32). Darauf grinsen die beiden Frauen vergnügt in die Kamera und verstehen sich offenbar prächtig.

Offiziell bestätigten weder der "Wilde Kerle"-Star noch die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin eine Beziehung. Die Kommentare unter Yeliz' Social-Media-Beitrag sprechen aber für sich: "100 Prozent ihr beide zusammen", schreibt beispielsweise der Ex-BTN-Darsteller Sandy Fähse (35). Die Mutter von Yeliz kommentierte mit roten Herz-Emojis und einem Kleeblatt-Smiley und Cheyenne Ochsenknecht (20) ließ ein weißes Herz unter dem Posting da.

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht im August 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

