Huch, was geht denn bei den beiden? Hinter Gerda Lewis (27) liegen ein paar nervenaufreibende Wochen. Nach der Trennung von Melvin Pelzer (26) und dem Mega-Freundinnen-Beef zog sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück. Hat sie in dieser Zeit etwa jemand Neuen kennengelernt? Womöglich schon: Gerda war nun mit Big Brother-Gewinner Cedric Beidinger Eis essen!

Sowohl die ehemalige Bachelorette als auch der Reality-TV-Star waren gestern in Frankfurt am Main unterwegs. In ihren Instagram-Stories teilten die beiden jeweils einen kurzen Boomerang, in dem Eisbecher zu sehen sind. Vergleicht man die beiden kurzen Clips genauer miteinander, fällt sofort auf, dass Gerda und Cedric sich wohl gegenüber saßen. Doch damit nicht genug! Seit Kurzem schreiben die zwei sich außerdem gegenseitig liebevolle Kommentare unter die Netzbilder.

Doch was läuft zwischen Gerda und Cedric? Fakt ist, dass es der 27-Jährigen in den vergangenen Wochen nicht sonderlich gut ging und sie aktuell jede Ablenkung gebrauchen kann. Durch das Beziehungsaus und den Streit mit ihren Ex-BFFs verlor die Beauty zudem einige Kilos. "Ich denke, die Gründe, wieso, weshalb, warum ich abgenommen habe, liegen so ein bisschen auf der Hand. Ihr wisst ja, die letzte Zeit war ja nicht so easy", machte das Model in seiner Insta-Story deutlich.

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Model

Anzeige

instagram / gerdalewis, instagram / cedricbeidinger Collage: Gerda Lewis' Instagram-Story und Cedric Beidingers Instagram-Story

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de