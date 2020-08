Die sieht doch aus wie Laura Müller (20) beziehungsweise Norberg, oder? Das scheinen sich gerade viele Love Island-Zuschauer zu finden! Gerade flimmert die erste Folge der RTL-2-Kuppelshow über die Fernsehschirme. Akribisch werden die Islander nicht nur voneinander, sondern auch vom Publikum beäugt. Und vor allem Chearleaderin Melina Hoch scheint viele doch an eine ganz bestimmte Promidame zu än: Michael Wendlers (48) Ehefrau Laura!

Nachdem Melina erstmals im Bild zu sehen war, ging auf Twitter bereits die große Diskussion los. Die User konnten die Ähnlichkeit zwischen der Frankfurterin und der Influencerin einfach nicht übersehen. "Melina ist doch eine Eins-zu-Eins-Kopie von Laura Müller, was zur Hölle" oder "Hab mich beim Einschalten kurz erschrocken, was Laura Müller da macht" waren nur zwei der überraschten Kommentare.

Doch nicht nur das Aussehen sollen die beiden Brünetten gemeinsam haben – auch Melinas Auftreten erinnert viele an Michaels Liebste. "Sie redet halt auch einfach wie Laura" oder "sie hat sogar die gleiche Mimik" schrieben zwei User auf Twitter. Auch Melinas noch sehr unterkühlte Art ähnele der frisch angetrauten Frau Norberg doch sehr. Findet ihr auch, dass die beiden sich ähnlich sind? Stimmt am Ende des Artikels in der Umfrage ab.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020

Anzeige

Instagram / melina.hoch Melina Hoch, "Love Island"-Kandidatin 2020

Anzeige

© RTLZWEI – Magdalena Possert Melina, Kandidatin bei "Love Island" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de