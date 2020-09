Ed Sheeran (29) und Cherry Seaborn (28) haben allen Grund zur Freude! Der Sänger und seine Partnerin halten ihr Privatleben größtenteils geheim. Allerdings sind im August dann doch süße Spekulationen an die Öffentlichkeit gedrungen: Das Paar erwartete angeblich den ersten Nachwuchs. Und tatsächlich: Am Montag bestätigte der Megastar die Geburt seiner Tochter Lyra. Damit setzen Ed und Cherry ihrem persönlichen Glück die Krone auf. Doch was ist eigentlich sonst aus dem gemeinsamen Leben der beiden bekannt?

Die frischgebackenen Eltern kennen sich bereits seit Schulzeiten, doch erst vor fünf Jahren nahm der "Perfect"-Interpret all seinen Mut zusammen und fragte seine Auserwählte nach einem Date, wie The Sun schildert. Ende 2017 wagten sie den nächsten Beziehungsschritt – sie feierten Verlobung. "Habe mir kurz vor Neujahr eine Verlobte geangelt. Wir sind sehr glücklich und verliebt und unsere Katzen sind auch zufrieden", schrieb er damals auf seinem Instagram-Account.

Über Details der Hochzeit wurde ebenfalls lange spekuliert. "Ed hat ein paar Tage vor Weihnachten geheiratet. Es war sehr dezent gehalten – nur einige von Eds alten Schulfreunden, wenige Familienmitglieder und der Priester", wollte eine Quelle der britischen Zeitung Anfang 2019 wissen. Ed selbst bestätigte die Ehe erst sechs Monate später – behielt Einzelheiten und ein genaues Datum aber für sich.

