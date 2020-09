Herzlichen Glückwunsch, Romeo Beckham (18)! 2002 wurde er als zweiter Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) geboren. Mit seinen drei Geschwistern Brooklyn (21), Cruz (15) und Harper Seven (9) gehört der Brite zu den wohl berühmtesten Familien weltweit – und die macht immer wieder deutlich, was für ein eingefleischtes Team sie ist! Zum Ehrentag ihres Romeos schwelgten insbesondere seine Eltern jetzt in Erinnerungen: David und Victoria veröffentlichten alte Kinderbilder des 18-Jährigen und widmeten ihm liebevolle Worte!

"Alles Liebe zum 18. Geburtstag an meinen kleinen (oder nicht mehr so kleinen) Mann", lauteten die rührenden Worte seines Papas David auf Instagram. "Du bist zu dem wunderbarsten Menschen herangewachsen", schwärmte der Vater von seinem Kind. Seine Zeilen untermalte er mit einem Video, das mehrere Schnappschüsse des Vater-Sohn-Duos zeigt. Jetzt sei der Moment gekommen, an dem der Profi-Kicker zugeben müsse, dass Romeo tatsächlich größer als er sei, zeigte sich David wehmütig.

Auch seine Mama Victoria ließ es sich nicht nehmen, eine Fotoreihe auf Instagram zu veröffentlichen, die Romeos bisherigen Lebensweg zeigt. "Wir könnten nicht stolzer auf dich sein. Du bist die süßeste, liebste Seele", schrieb die Designerin unter die Bilder. Worüber sich Victoria am meisten freuen dürfte: Zu Romeos Geburtstag waren alle Beckham-Kids wieder an einem Tisch versammelt: Mit einer köstlich aussehenden Regenbogen-Torte feierten sie gebührend den Ehrentag ihres Sohnes und Bruders.

Instagram / davidbeckham David Beckham und sein Sohn Romeo

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham und ihr Sohn Romeo

Instagram / victoriabeckham Harper Seven, Cruz, Romeo und Brooklyn Beckham an Romeos 18. Geburtstag im Jahr 2020

