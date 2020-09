Versuchen Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) gar nicht mehr länger, ihr vermeintliches Liebesglück auf Social Media zu verstecken? Seit Wochen heizen die beiden Rosen-Bekanntheiten die Gerüchte an, dass sie ihren alten Show-Flirt wieder aufgewärmt haben. Promiflash erwischte die beiden vor wenigen Tagen erst bei einem innigen Kuss an einem Hafen Ibizas. Auf ihren Social-Media-Profilen versuchen die beiden die Liebelei aber weiterhin so gut es geht geheim zu halten. Bis jetzt: Jessi zeigte sich gerade mit Johannes' Sonnenbrille – und auch der Schwabe war für eine Sekunde im Bild zu sehen!

Die Ex-Bachelorette präsentierte ihren Followern einmal mehr einen traumhaft sonnigen Tag auf Ibiza in ihrer Instagram-Story. Doch wer genau hinsah, entdeckte in einer Sequenz, in der Jessi auf einem Boot unterwegs ist, am linken unteren Rand einen jungen Mann mit Sonnenbrille. Dass es sich dabei tatsächlich um Johannes hält, beweisen die UV-Schutzgläser auf der süßen Nase der 30-Jährigen: In den Clips trägt die einstige Rosenlady nämlich genau das goldumrandete Modell, mit dem sich zuletzt der Segelfan fast täglich zeigte!

Alles angefangen hat es bei den beiden offenbar mit einem romantischen Spa-Date vor ein paar Wochen in Düsseldorf. Schon damals waren die beiden in innigen Posen gesichtet worden. Die Frage jetzt nur noch: Wann outen sich die beiden endlich als echtes Liebespaar?

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller in Jessi Paszkas Instagram-Story

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka am Strand von Ibiza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de