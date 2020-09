Was für ein Kulturschock für Ballermann-Star Krümel! Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Marion Pfaff heißt, zog vergangene Woche in die Kampf der Realitystars-Sala ein – offenbar Krümels erster Aufenthalt in Thailand. Denn für sie kam es zu einer absoluten Premiere auf der Toilette: Nachdem sie ihr großes Geschäft verrichtet hatte, probierte die "Ich kann nicht treu sein"-Interpretin zum ersten Mal eine Po-Dusche aus!

Im Halbfinale des Reality-TV-Formats kamen jetzt die ganz wichtigen Gespräche auf. So wollte Johannes Haller (32) von seinen Mitstreitern wissen, ob sie denn nach dem Toilettengang auch die Brausedusche nutzen würden. Krümel hielt diese Frage für einen schlechten Scherz. "Ihr wollt mich doch verarschen!", entgegnete sie und guckte die anderen Promis ungläubig an, während Johannes von der Po-Dusche schwärmte. "Das ist wirklich so, in Thailand darfst du kein Klopapier in die Toilette werfen", erklärte ihr Melissa (24) schließlich.

Nach dieser Aufklärung wagte die 47-Jährige schließlich ihr erstes Mal und gönnte sich eine Po-Dusche. Offenbar ein revolutionäres Erlebnis für Krümel: "Ich bin ein absoluter Po-Duschen-Fan!", stellte sie hinterher fest und erklärte: "Das ist supergeil. Du fühlst dich sauberer als mit einem Feuchttuch, das ist Hammer!"

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

Instagram / kruemel_official Krümel, Ballermann-Star

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Die Promis von "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / kruemel_official Krümel auf Mallorca

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de