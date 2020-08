Damit hat Marion Pfaff – auch Krümel genannt – nicht gerechnet. Die Partysängerin stellt sich gerade einer neuen Herausforderung: Bei Kampf der Realitystars zog sie in der aktuellen Folge gemeinsam mit dem Ex-Fußballer Kevin Pannewitz in die Sala ein. Jetzt müssen die beiden für einige Wochen mit Georgina Fleur (30), Willi Herren (45) & Co. zusammenleben. Und von ihren neuen Mitbewohnern ist Marion so gar nicht begeistert.

Kurz nach ihrem Einzug kommt es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Zoe Saip, Steff Jerkel, Sam Dylan (29) und Momo Chahine – bei der auch Beleidigungen geäußert wurden, die unter die Gürtellinie gingen. Von diesem Verhalten ist die Gastronomin geschockt, wie sie im Gespräch mit Steff und Willi deutlich machte: "Das war schon asozial, was hier gestern Abend abging. Ich bin solche Eskalationen überhaupt nicht gewöhnt."

"Das war echt schon wie im Familienbrennpunkt", zog sie ihr Fazit. Sie habe zwar damit gerechnet, dass es bei so unterschiedlichen Charakteren zu Zoff kommen kann, dass es so schnell nach ihrer Ankunft passiert, habe sie allerdings nicht erwartet. "Ich habe Angst, dass man hier so wird", witzelte Krümel im Einzelinterview.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Die Promis von "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Kevin Pannewitz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2020

Anzeige

RTL II Die "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Marion Pfaff

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de