Salma Hayek (54) hat allen Grund zur Freude! Nicht nur mit ihrer schauspielerischen Leistung kann die Hollywood-Bekanntheit punkten – auch für ihr Aussehen wird die Promi-Dame von einigen ihrer Fans regelrecht bewundert. Regelmäßig teilt die Schönheit sexy Schnappschüsse ihres durchtrainierten Körpers im Netz – dabei rückt das Alter der Schauspielerin komplett in den Hintergrund. Heute feiert Salma schon ihren 54. Geburtstag!

"Ich bin so dankbar und stolz für jedes einzelne meiner 54 Jahre", schwärmte Salma via Instagram und postet eine neue Aufnahme, auf der sie kaum glücklicher sein könnte: Mit einem strahlenden Lächeln wirft die Beauty in einem gelben Sommerkleid beide Hände in die Luft. Bereits einen Tag zuvor konnte Salma ihr neues Lebensjahr kaum abwarten: "Ratet mal, wer morgen 54 wird?", teilte sie voller Vorfreude mit.

Unter dem Geburtstagsbeitrag regnete es für Salma zahlreiche Glückwünsche – darunter auch einige prominente Gratulanten. So kommentierte beispielsweise Schauspieler und Neu-Papa Orlando Bloom (43) das Bild mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag!" Und auch TV-Star Kate Hudson (41) ließ es sich nicht nehmen, Salma an ihrem Ehrentag nur das Beste zu wünschen.

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, Hollywood-Star

Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de