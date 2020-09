Daniela Katzenberger (33) macht kein Geheimnis aus ihrem Gewicht! Für gewöhnlich geht die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im Fernsehen und im Netz mit einigen privaten Themen ziemlich offen um – so auch mit ihren Kilos. Dabei betont sie immer wieder, dass sie mit Gewichtsschwankungen zu kämpfen hat. Aktuell scheint die Kult-Blondine mit der Angabe ihrer Waage aber ganz zufrieden zu sein. Und wie viel wiegt Daniela jetzt genau?

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht fröhlich ihre Hüften schwingt. An ihrem Gewicht hat die Ehefrau von Lucas Cordalis (53) ganz offensichtlich nichts auszusetzen: Im dazugehörigen Text schrieb Daniela, dass sie aktuell 61 Kilo auf die Waage bringt.

Damit wiegt die Wahl-Mallorquinerin momentan also fast so viel wie vor der Geburt ihrer Tochter Sophia (5) im Jahr 2015. Durch die Schwangerschaft habe sie damals insgesamt 20 Kilogramm zugenommen: "Ich war vorher auf 60 Kilo und dann auf 86, 87 Kilo hoch, was ja schon ordentlich ist. Man sagt ja: Bis zu 15 Kilo sind normal, aber das hatte ich ja schon im siebten Monat drauf", verriet sie vor drei Jahren gegenüber Promiflash.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Influencerin

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger im Juni 2020

