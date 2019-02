Daniela Katzenberger kann stolz auf sich sein! Die 32-jährige Mutter versucht zurzeit, die lästigen Weihnachtspfunde loszuwerden. Die Feiertage haben – wer kennt es nicht – für das eine oder andere Kilo mehr auf Danis Hüften gesorgt. Statt diese einfach hinzunehmen, hat die Katze den Kampf aufgenommen und ist mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet. Dank regelmäßigem Sport und gesunder Ernährung hat sie es geschafft: Die Kultblondine stellt sich jetzt sogar für ihre Follower auf die Waage und gibt schonungslos ihr aktuelles Gewicht preis!

Mit den Worten "zufrieden" und "#dasnächsteweihnachtenkannkommen" postet die Ehefrau von Lucas Cordalis (51) auf Instagram ein Gewichts-Update, auf das sie sichtbar stolz ist. 62,3 Kilogramm bringt sie bei einer Körpergröße von 1,63 Metern mittlerweile auf die Waage. Auch in ihrer Story lässt sie es sich nicht nehmen und feiert ihren Schnappschuss mit dem Lied "Oh Happy Day" von den Sisters in Gospel.

2015 kam Dani und Lucas' gemeinsame Tochter Sophia (3) auf die Welt. Durch die Schwangerschaft hatte der TV-Star damals 20 Kilogramm zugenommen – und im Jahr darauf wieder einige davon verloren. Mit Selbstdisziplin und dem typischen Katzen-Humor arbeitet sie pausenlos an ihrem persönlichen Traum-Body. Trotzdem kämpft die Reality-Lady wie viele Frauen immer mal wieder mit dem gefürchteten Jo-Jo-Effekt. Momentan hat die Wahl-Mallorquinerin mit ihrem aktuellen Kilo-Update allerdings allen Grund zur Freude!

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbergers aktuelles Gewicht

Instagram / danielakatzenberger TV-Star Daniela Katzenberger im Gym

Petra Borelli/face to face Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im November 2017 in München

