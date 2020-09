Bei Kampf der Realitystars fließen die Tränen – aber dieses Mal vor Rührung! Aktuell batteln sich in der Show allerlei Stars und Sternchen, die im Reality-TV mehr oder weniger Rang und Namen haben. Nachdem die Nerven in der Sendung bereits einige Male blank lagen, bekamen die Kandidaten jetzt aber auch eine schöne Gelegenheit, um für die Zeit bis zum immer näher rückende Finale gewappnet zu sein: Sie erhielten emotionale Videobotschaften von ihren Liebsten!

Sechs private Videobotschaften erspielten sich die Teilnehmer zuvor in einer Challenge. Gemeinsam wurde entschieden, wer seinen persönlichen Gruß ansehen darf. "Die, die am längsten hier sind, sollen Botschaften bekommen. Das ist einfach nur fair", stellte Steff Jerkel klar. So kamen vor allem Willi Herren (45) schon im Vorfeld die Tränen. Als er dann seine Jasmin (41) im Video sah, gab es kein Halten mehr. Auch Georgina Fleur (30) und Sam Dylan (29) wurden mit herzlichen Nachrichten ihrer Partner überrascht. "Du kannst sehr stolz auf dich sein", lobte Sams Freund Rafi Rachek (30) seinen Liebsten.

Während Melissa Damilia (24) und Kate Merlan (33) aufbauende Worte von ihren Freunden erhielten, bekam Momo Chahines gleich mehrere Videobotschaften von seiner Familie. Beim Anblick seiner Eltern konnte der einstige DSDS-Teilnehmer seine Tränchen nicht länger unterdrücken. "Die Nachrichten schenken kurz vor Schluss noch mal richtig Kraft", sprach Melissa wohl allen Kandidaten aus der Seele.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan auf Mallorca im August 2020

Anzeige

RTL II Momo Chahine, "Kampf der Realitytstars"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de