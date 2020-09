Warum rücken Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (32) nicht endlich mit der Sprache raus? Diese Frage stellen sich aktuell wohl sämtliche Fans der Kuppelshow-Stars! Schon seit Wochen brodelt die Gerüchteküche mächtig vor sich hin: Läuft da etwas zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und dem Ex-Bachelorette-Boy? Vor allem in den vergangenen Tagen sind wieder zahlreiche Hinweise aufgetaucht, die darauf hinweisen, dass die Beauty aktuell bei dem Influencer auf Ibiza wohnt. Auch Jessicas neuester Beitrag im Netz scheint sich wieder auf Johannes zu beziehen...

Via Instagram veröffentlichte die 30-Jährige mal wieder einen heißen Bademoden-Schnappschuss aus Ibiza. Zu dem Bild, das offenbar erneut auf Johannes' Jacht entstanden ist, schrieb Jessica: "Ich bin so glücklich. Wie schön es ist, selbst entscheiden zu können, was man tut, wo man ist und mit wem man das alles teilt." Dazu setzte sie außerdem die vielsagenden Hashtags: "#folgedeinemherzen" und "#liebe". Ob sie hier wohl auf die Entscheidung anspielt, ihren Ibiza-Aufenthalt zu verlängern – um die schöne Zeit mit Johannes zu teilen?

Ihre Community zumindest ist überzeugt, dass Jessi hier ganz klar auf eine Romanze mit dem Blondschopf anspielt. "Schön, dass du so glücklich bist! Aber warum machst du dann noch so ein Geheimnis aus Johannes?", wundert sich eine Abonnentin in den Kommentaren – wofür sie bereits viel Zuspruch von anderen Nutzern erhielt.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka auf Ibiza, September 2020

Promiflash Johannes Haller und Jessica Paszka, August 2020

Instagram / johannes_haller Johannes Haller im Jahr 2019

