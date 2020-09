Was für ein süßer Mama-Sohn-Moment! Ende November 2019 begann für Chryssanthi Kavazi (31) ein völlig neuer Lebensabschnitt: Die GZSZ-Darstellerin und ihr Liebster Tom Beck (42) durften den ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seither genießt die Schauspielerin das Leben mit Baby in vollen Zügen und hält ihre Community gerne über all die neuen Erfahrungen auf dem Laufenden: So genießt die Brünette aktuell ihren ersten Urlaub mit dem Nachwuchs – und schickt nun süße Grüße an ihre Fans!

Auf Instagram teilte die 31-Jährige einen Schnappschuss, der sie und ihr Kind vor einer Meerkulisse auf der griechischen Insel Thásos zeigt. Ganz fürsorglich hat Chryssanthi auf dem Bild den kleinen Jungen, den sie in einer Bauchtasche trägt, an ihre Brust gedrückt. Dabei legt sie dem Kind behutsam die Hand auf die Schulter. "Für immer zusammen", schrieb der Daily-Star zu der Aufnahme.

Was bei dem Schnappschuss ebenfalls ins Auge fällt: Chryssanthi ist offenbar schlank wie eh und je! Erst kürzlich verriet sie in einem Interview, wie sie ihre Babypfunde so schnell wieder losgeworden ist. 28 Kilogramm hatte sie in der Schwangerschaft zugenommen – die dank einer dreimonatigen Stoffwechsel-Diät schnell wieder purzelten.

Timm, Michael / ActionPress Tom Beck und Chryssanti Kavazi bei einer Aids-Gala im November 2018

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im Juli 2020

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im August 2020

