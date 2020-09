Ist Steff Jerkel sehr enttäuscht? Am vergangenen Mittwoch wurde es ernst beim Kampf der Realitystars, denn: Die Kandidaten kämpften um den Einzug ins Finale! In der vorletzten Folge wurde noch einmal kräftig aussortiert – so mussten gleich vier Stars ihre Koffer packen und sich von der Chance auf die 50.000 Euro Siegprämie verabschieden. Auch für Steff war das Halbfinale die Endstation. Im Promiflash-Interview äußert er sich jetzt erstmals zu seinem Exit.

"Ich bin überrascht gewesen, dass ich so weit gekommen bin", betont der Goodbye Deutschland-Star. Warum? "Für mich war es immer eng", erklärt Steff weiter. Doch auch wenn sein Rauswurf per se ihn offenbar nicht allzu sehr überrumpelt hat, hätte er mit dieser Aktion nicht gerechnet: "Dass Momo sich gegen mich und für Zoe entschieden hat. Ich habe ihn geschützt, und das war enttäuschend für mich", betont das TV-Gesicht.

Jetzt, da Steff nicht mehr als Sieger in Frage kommt – welchem seiner einstigen Kontrahenten würde er den Sieg am meisten gönnen? "Besonders würde ich mich freuen, wenn Willi oder Georgina den Sieg holen. Die beiden haben die Sendung gerockt", schwärmt der Partner von Peggy Jerofke.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": seit 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

Anzeige

RTL2 Willi Herren und Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTL II Momo Chahine, "Kampf der Realitytstars"-Kandidat

Anzeige

RTL 2 Steff Jerkel bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de