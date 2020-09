Kronprinz Frederik (52) und seine Gattin Mary (48) bezaubern ihre Fans mit seltenen Bildern! Nicht nur die britische Königsfamilie ist auf Instagram vertreten – auch die dänischen Royals sind auf der Social-Media-Plattform längst der absolute Hit! Ihrem Kanal folgen fast eine halbe Million Abonnenten, die sich stets über Updates aus dem Leben ihrer Idole freuen. Besonders begehrt sind dabei Schnappschüsse von der ganzen Familie: Jetzt veröffentlichten Frederik und Mary endlich mal wieder hübsche Fotos mit allen Kids!

Auf Instagram präsentierten die Eltern eine zauberhafte Bilderreihe mit ihren vier Kindern – aufgenommen vom dänischen Fotografen Franne Voigt. "Wir schicken euch am letzten Sommertag einen Spätsommergruß aus Dänemark", heißt es in der Bildunterschrift. Die gesamte Rasselbande ist in elegante Sommer-Outfits gekleidet und grinst auf den Aufnahmen glücklich und entspannt in die Kamera. Was dabei sofort ins Auge springt: Vor allem die Teenager Prinz Christian (14) und Prinzessin Isabella (13) sind total groß geworden! Sowohl der 14-Jährige als auch die 13-Jährige haben ihre Eltern schon fast eingeholt.

Dabei sehen sich die Schwestern wahnsinnig ähnlich – Josephine (9) wirkt wie die Mini-Version von Isabella. Die beiden Jungs hingegen unterscheiden sich schon mehr. Vincents (9) Haare sind, wie die seiner Schwestern, blond – während Christian wohl eher die dunkle Mähne seines Vaters geerbt hat.

Franne Voigt Kronprinz Frederik und seine Frau Mary mit ihren Kindern Christian, Josephine, Vincent und Isabella

Franne Voigt Die Prinzessinnen Isabella und Josephine, August 2020

Franne Voigt Die Prinzen Vincent und Christian, August 2020

