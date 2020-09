Mitte August hatten die Fans von Pietro Lombardi (28) mit dieser Schlagzeile zu kämpfen: Nach zwei Jahren in der DSDS-Jury ist der Musiker in der kommenden Staffel nicht mehr dabei. Diese Entscheidung kam ziemlich überraschend, denn die alte Jury-Kombi wurde von den Zuschauern sehr gefeiert. Eine, die ebenfalls zu den großen Fans des Sängers gehört, ist Pies gute Freundin Jana Ina Zarrella (43) – und für sie war der Entschluss, die Juroren auszutauschen, gar keine so große Überraschung.

"Bei DSDS ist es ja so, dass sie immer wieder die Jury wechseln. Man muss auch einfach sagen, dass sie dieselbe Jury jetzt für zwei Jahre hatten, was es so ja auch noch nicht gab", erklärte die Love Island-Moderatorin im Interview mit Promiflash. Pietro sei eine enorme Bereicherung für die Show gewesen, vor allem weil er selbst einst als Kandidat auf der Bühne gestanden hatte. "Ich finde, es war eine großartige Idee, dass er Teil der Jury war. Aber das ist normal, dass sich jeder weiterentwickelt, neue Wege einschlägt und dann eben auch neue Juroren kommen. Ich glaube, Pietro ist für diese zwei Jahre wirklich sehr, sehr dankbar. Er hat sich wirklich gefreut, noch einmal Teil der DSDS-Geschichte sein zu dürfen", gibt Jana Ina weiter preis.

Zahlreiche Fans hatten angekündigt, dass sie ohne Pietro nicht mehr einschalten werden – wird die Sendung dennoch weiterhin so erfolgreich sein? "Hm, das werden wir sehen. Sie haben immer wieder sehr gute Juroren gefunden. DSDS ist eine Kultsendung, da schalten immer viele Zuschauer ein", lautet die Prognose von Jana Ina, die abschließend noch einmal lobende Worte für ihren Kumpel findet: "Pietro ist ein Mensch, der sehr ehrlich ist, sehr echt, sehr transparent. Er sagt auch, was er denkt. Er hat seinen Job als Juror wirklich extrem gut gemacht."

Thomas Burg Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / giovannizarrella Giovanni Zarrella, Pietro Lombardi, Paul Edward Reeves, Jana Ina Zarrella und Ross Antony (v.l.)

RTL II / Magdalena Possert Jana Ina Zarrella, "Love Island"-Moderatorin

