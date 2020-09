Diese Promiboxerin in spe fährt bereits vor dem Schritt in den TV-Ring die Krallen aus! Seit Mittwoch ist bekannt, wer demnächst an Das große Sat.1 Promiboxen teilnimmt: Neben Serkan Yavuz (27), Sam Dylan (29), Oliver Sanne (33) und Yasin treten auch zwei Ladys an: Keine Geringeren als Elena Miras (28) und ihre Dschungelcamp-Mitstreiterin Anastasiya Avilova (31) werden sich batteln. Nun gibt es schon erste Kampfansagen von der Love Island-Granate!

In ihrer Instagram-Story stellt Elena knallhart klar: Bevor die Temptation Island-Verführerin angefragt wurde, seien rund 20 potenzielle Gegnerinnen abgesprungen. "Weil sie einfach Angst vor mir hatten. Also bevor sie sich irgendwie krass fühlt, weil sie gegen mich kämpfen darf. Du bist ungefähr die 30., die angefragt wurde", versucht die Mutter einer Tochter deutlich zu machen, dass sie in der Branche angeblich als starke Gegnerin betrachtet wird.

Genau deshalb solle sich Anastasiya auch warm anziehen: "Ich weiß, wie gut ich bin, und glaubt mir, ich bin gut darin und ich werde alles geben." Das beweist Elena aktuell auch mit ihren Sport-Updates: Sie trainiert momentan zweimal am Tag für das große Fernsehduell!

Elena Miras, TV-Star

Anastasia Avilova, Influencerin

Elena Miras, Fernsehstar

