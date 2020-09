Die letzten Matches sind offiziell! Schon seit einigen Wochen warten die Fans sehnsüchtig auf die Rückkehr von Das große Sat.1 Promiboxen. Vor mittlerweile sechs Jahren stiegen zum letzten Mal VIPs in den Kampfring – klar, dass es beim Comeback jede Menge hochkarätige Boxkämpfe geben wird. Nachdem zuvor bereits die Teilnahme von TV-Gesichtern wie Carina Spack (24), Jade Übach (26), Helena Fürst (46) oder Iris Klein (53) bestätigt wurde, sind jetzt drei weitere Paarungen bekannt: Auch Elena Miras (28), Anastasiya Avilova (31), Serkan Yavuz (27), Sam Dylan (29), Oliver Sanne (33) und Yasin Cilingir batteln sich vor der Kamera.

Vor allem die Paarung aus dem einstigen Bachelor Oliver und Love Island-Star Yasin hatten die Fans schon kommen sehen. Immerhin hatten sich die beiden vor wenigen Wochen heftig via Social Media angefeindet und sich gegenseitig zum Duell herausgefordert. Jetzt können sie sich im Fernseh-Ring tatsächlich zum Kräftemessen begeben. Sie treten bereits in der ersten Ausgabe am 18. September live gegeneinander an. Aber auch das Duell zwischen den Ex-Dschungelcamp-Kolleginnen Elena und Anastasiya dürfte spannend werden – die beiden waren im Busch ziemlich aneinandergeraten. "Für ihre dummen Attacken gegen mich werde ich ihr nun im Ring das Lästermaul stopfen", macht die 31-Jährige gegenüber Bild bereits eine Kampfansage an Elena.

Der Prince Charming-Teilnehmer Sam und der Regensburger Serkan treffen wie die Ladys erst am 25. September aufeinander. Aber auch dieser Kampf im Ring dürfte mehr als spannend sein. Im Dauer-Zoff zwischen dem Bachelor in Paradise-Star, seiner Freundin Carina und Ex-Flirt Jade hatte sich Sam in der Vergangenheit eher auf die Seite der Kölnerin gestellt.

