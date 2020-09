Wer hätte mit dieser Kandidatin gerechnet? Ab dem 14. September wird die bereits 29. Staffel von Dancing with the Stars – die US-Version von Let's Dance – über die Bildschirme flimmern. Dieses Jahr wird die Tanzshow zum ersten Mal von Model Tyra Banks (46) moderiert. Und nun stehen auch die Kandidaten fest, die an der Sendung teilnehmen werden: Unter anderem Carole Baskin (59), die aus der Netflix-Dokumentation Tiger King bekannt ist!

In dem Doku-Mehrteiler des Streaming-Portals wird das skurrile Leben des Zoo-Besitzers Joe Exotic (57) gezeigt. Im Mittelpunkt steht dabei sein Konflikt mit Tierschützerin Carole, die dem Vokuhila-Träger Tierquälerei unterstellt. Seit die Dokumentation online ist, erhält die 59-Jährige Morddrohungen und ist nach eigener Aussage "die meistgehasste Person der Welt". Nun nimmt Carole an der diesjährigen Ausgabe von "Dancing with the Stars" teil, wie der Sender ABC am Mittwoch mitteilte. Ob sie damit ihr Image aufpolieren kann? Neben der Netflix-Bekanntheit machen unter anderem auch Rapper Nelly (45), Schauspielerin Anne Heche, Ex-Desperate Housewives-Star Jesse Metcalfe (41) und Backstreet Boys-Mitglied AJ McLean (42) mit.

Die Stars freuen sich schon sehr auf die Show. So schrieb zum Beispiel AJ auf Instagram: "Meine Konkurrenz ist hart, aber ich habe diese Trophäe im Auge. Noch zwölf Tage bis zur Show. Ich bin so bereit, wieder auf der Bühne zu sein und euch alle stolz zu machen", ließ er seine Follower wissen.

Anzeige

Getty Images Tyra Banks, Moderatorin von "Dancing with the Stars"

Anzeige

Getty Images Jesse Metcalfe in West Hollywood, Februar 2019

Anzeige

Getty Images Nelly, Teilnehmer von "Dancing with the Stars" 2020

Getty Images Anne Heche, Teilnehmeirn bei "Dancing with the Stars" 2020

Getty Images AJ McLean, Mitglied der Backstreet Boys

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de