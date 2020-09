Bedeutet das das Couple-Aus zwischen den beiden Love Island-Bewohnern Melina Hoch und Luca Wetzel? Bereits bei der ersten Paarungszeremonie entschied sich der ehemalige Animateur für die zierliche Cheerleaderin. Doch bereits nach wenigen Tagen in der Villa herrscht dicke Luft: Vom Interesse des Beaus scheint die Beauty regelrecht genervt zu sein und wünscht sich offenbar mehr Freiraum. Jetzt scheint die angespannte Situation zwischen Melina und Luca allerdings völlig zu eskalieren!

Melina ist von der angespannten Situation in der Villa überfordert und heulte sich an der Schulter von Mitbewohner Marc Zimmermann aus. Kurz darauf suchte auch Luca Rat bei dem Hobby-Mountainbiker, weil er nicht verstehen kann, wieso ihm die Tänzerin aus dem Weg geht. Doch der Beau gab nicht auf und suchte ein klärendes Gespräch mit seinem TV-Flirt. Immerhin wünsche sich der Automobilkaufmann von seiner Partnerin lediglich ein wenig mehr Aufmerksamkeit. Doch darauf hatte die angehende Studentin offenbar ganz und gar keine Lust: "Du hast mich heute auch ein bisschen genervt, hast du das nicht gemerkt?" Dabei sei doch alles wie immer. "Mein Interesse an dir hat sich nicht geändert", stellte der 24-Jährige klar.

Doch damit sorgte der Hottie für noch mehr Ärger im Paradies und setzte Melina offenbar unter Druck. "Ich brauche Zeit für mich und komme dann auf dich zu. Ich kann das jetzt nicht erzwingen", erklärte die Kölnerin. Wie es zwischen Melina und Luca nun weitergeht, steht also vorerst in den Sternen. Für heiße Flirts und romantische Kuscheleinheiten mit der brünetten Schönheit muss sich der Muskelmann aber wohl erst noch etwas gedulden. Ob sie auch nach der nächsten Paarungszeremonie noch ein Paar sein werden? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Melina Hoch bei "Love Island"

RTLZWEI Luca und Marc bei "Love Island"

RTLZWEI Luca und Melina bei "Love Island"

RTLZWEI Luca Wetzel im Gespräch mit Melina Hoch

RTLZWEI Melina Hoch im Gespräch mit Luca Wetzel

