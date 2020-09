Alte Liebe rostet nicht – das trifft selbst auf Megastars wie Rihanna (32) zu! Vor gut elf Jahren nahm die Beziehung der Sängerin und ihrem Ex Chris Brown (31) ein dramatisches Ende: Der Musiker prügelte nach einem Streit auf seine damalige Freundin ein, die daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkte. Außerdem kassierte Chris eine fünfjährige Bewährungsstrafe. Trotz dieses brutalen Vorfalls scheinen sich die beiden im Laufe der Zeit einander wieder angenähert zu haben. Und das hat offenbar gute Gründe: Rihanna hat nach wie vor Gefühle für Chris.

In Oprah Winfreys (66) Podcast Supersoul Conversations erläutert die "Take A Bow"-Interpretin: "Wir haben wieder Vertrauen zueinander aufgebaut. Wir lieben uns und das werden wir wahrscheinlich immer tun." Die Gefühle füreinander seien einfach da – daran lasse sich nichts ändern. "So etwas lässt sich nicht einfach abstellen, wenn man jemals verliebt war." Inzwischen seien die zwei wieder sehr gut miteinander befreundet. "Ich liebe ihn wirklich. Die Hauptsache für mich ist also, dass er Frieden mit sich selbst findet. Schließlich finde ich auch keinen Frieden, wenn er unglücklich oder noch immer einsam ist", gibt Rihanna preis.

Kein Wunder, dass Talkmasterin Oprah nach dieser Aussage wissen will, wie es um ein Comeback als Paar steht. Allem Anschein nach schließt die 32-Jährige eine Reunion nicht aus: "Chris ist derzeit in einer Beziehung. Ich bin zwar Single, aber wir pflegen eine sehr enge Freundschaft, seitdem die einstweilige Verfügung fallengelassen wurde. Wir arbeiten Stück für Stück an uns und es war nicht einfach. Es ist nicht einfach", lautet Rihannas kryptische Antwort.

Getty Images Chris Brown und Rihanna auf einem NBA-Basketballspiel 2012 in L.A.

Getty Images Rihanna und Chris Brown im Dezember 2008

Getty Images Chris Brown vor Gericht, 2009

