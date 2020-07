Sarah Lombardi (27) und Julian Büscher (27) scheinen kaum genug voneinander zu bekommen! Erst zu Beginn des Jahres machte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin ihre Beziehung zu dem Fußballer öffentlich. Seitdem zeigen die beiden regelmäßig im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Im Moment befindet sich das Paar gemeinsam mit Sarahs Sohnemann Alessio (5) im Portugal-Urlaub – und möchte seiner Community auch hier offenbar keine Turtelaufnahmen vorenthalten: Sarah und Julian schmusen total verliebt am Strand herum!

In ihrer Instagram-Story teilte die 27-Jährige nun einen kurzen Clip, in dem sich die beiden innig küssen. Zunächst gibt ihr Julian mehrere Schmatzer auf die Schläfe, dann schauen sich die zwei tief in die Augen und geben sich einen Kuss auf den Mund. Danach schwenkt die Kamera zur Seite und zeigt die traumhafte Kulisse im Hintergrund – einem offenbar abgelegenen, von Felsen umgebenen Strand mit Zugang zu glasklarem Wasser. Diesen Anblick wollte wohl auch Julian seinen Fans nicht vorenthalten und veröffentlichte die Story seiner Freundin ebenfalls. Dazu schrieb er jedoch noch ein "Ich liebe dich".

Schon vor wenigen Tagen teilten Sarah und Julian im Netz verliebte Urlaubsgrüße in Form einer Reihe von Pärchenfotos. Zu diesem Zeitpunkt waren die Sängerin und der Sportler mit Alessio allerdings noch nicht auf der iberischen Halbinsel, sondern für einen Kurztrip im französischen Straßburg.

Anzeige

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi im Juli 2020 in Portugal

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Julian Büscher im Juli 2020 in Portugal

Anzeige

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de