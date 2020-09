Die werdenden Eltern genießen ihren Babymoon! Melissa und Philipp steht ein großes Abenteuer bevor: Sie werden Eltern! Gut ein Jahr, nachdem sie Philipp bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben hatte, ohne ihn jemals vorher getroffen zu haben, verkündete Melissa ihre Schwangerschaft. Bevor sie aber zu dritt sein werden, nahmen sie sich noch einmal Zeit für sich: Sie haben nun einen romantischen Urlaub vor der Geburt ihres Kindes gemacht!

Für die beiden Ex-Kuppelshow-Teilnehmer ging es in die portugiesische Stadt Porto. Auf Instagram ließ Philipp seine Follower virtuell an der Reise teilhaben: "Es ist der letzte Urlaub, bevor unser Mucki auf die Welt kommt. Daher ist es für uns traumhaft schön! Denn wir haben wunderschönes Wetter und genießen jede Sekunde zusammen", schrieb er glücklich auf der Foto- und Videoplattform. Es sei ein toller Urlaub, aber er freue sich auch schon sehr auf die neue Zeit zu dritt.

Bereits in einem vorherigen Post machte der Hamburger deutlich, wie stark er der Geburt seines Kindes entgegenfiebert: "Jeden Abend, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, bewegt sich Mucki in Melissas Bauch. So langsam wird es für mich realistischer, Mucki demnächst im Arm zu halten", schrieb er Ende August zu einem Couple-Foto.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp in Porto, September 2020

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de