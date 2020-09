Die User fordern mehr Realität auf Instagram – bitteschön, das lässt sich Fiona Erdmann (31) nicht zweimal sagen! Seitdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Mutter ist, lässt sie ihre Fans an ihrem neuen Alltag teilhaben. Nur die schönen Momente festzuhalten, kommt für das Model dabei aber nicht infrage. Sie spricht auch offen über Ängste, Stillprobleme und Co.! Jetzt wendet sie sich mit einem weiteren kleinen Problemchen an ihre Fans: Ihr Sohn pinkelt sie ständig an!

"Ey Leute, das ist so krass, er hat mich gerade schon wieder so angestrullert", hält Fiona in einem Video in ihrer Instagram-Story fest. Während ihr Kleiner auf dem Wickeltisch liegt, ist die Dubai-Auswanderin damit beschäftigt, sich abzutrocknen... "Hier, überall, mein ganzes Bein ist voll, alles ist voll. Er hat immer so einen Druck auf seiner Blase, alter Verwalter, gestern schon hat er hier alles vollgepinkelt, der ganze Boden war voll", erzählt die frischgebackene Mama schmunzelnd weiter.

Natürlich nimmt Fiona das Ganze mit Humor und ist ihrem Wonneproppen alles andere als böse – dennoch hofft sie, dass die User ihr Tipps geben können, wie sich solche Missgeschicke vermeiden lassen. "Ich mach ihm die Windel ab und dann mache ich ihm immer direkt so ein Tuch drüber, sodass ich ein bisschen gewarnt bin. Aber vielleicht habt ihr auch noch andere Tipps", wendet sie sich an ihre Follower.

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Moe und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann während ihrer Schwangerschaft

