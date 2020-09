Dieter Hallervorden wird 85! Die deutsche Comedy-Legende feiert am 5. September ihren Geburtstag. Den Durchbruch schaffte Hallervorden bereits vor über vierzig Jahren mit Kult-Sketchen wie "Palim-Palim". Von Ermüdungserscheinungen gibt es trotzdem weiterhin keine Spur. Zuletzt begeisterte er in der TV-Show The Masked Singer die Zuschauer. An ein Karriere-Ende denkt Hallervorden also offenbar nicht. Und auch privat schmiedet er noch große Pläne. Jetzt sprach der Kabarettist offen über seine große Liebe zu Christiane Zander. Eine dritte Hochzeit will der Unterhaltungskünstler nicht ausschließen.

Seit fünf Jahren ist Hallervorden mit der 30 Jahre jüngeren Christiane liiert. Im Interview mit Bunte verrät er kurz vor seinem Geburtstag: "Ich kann mir vorstellen, noch mal zu heiraten. Wenn die Frau, die ich frage, mir keinen Korb gibt." An Christiane liebe er so vieles: "Der größte Liebesbeweis ist aber, wenn sie mir zuliebe an meinem Gläschen Williamsbirne nippt, obwohl sie sich schütteln muss." Einen weiteren Liebesbeweis, der unter die Haut geht, lieferten sich beide kürzlich während eines Drehs, als sie sich spontan Partner-Tattoos stechen ließen. Christiane trägt jetzt ein Herz und darüber seine Initialen, Hallervordens Arm ziert nun der Schriftzug "für immer und ewig".

Der Schritt zu einem weiteren "Ich will" scheint also nicht in allzu weiter Ferne zu liegen. Sein erstes Jawort hatte der Humorist Schauspielerin Rotraud Schindler (80) gegeben, die an seiner Seite in der Comedy-Serie "Nonstop Nonsens" Berühmtheit erlangte. Danach ehelichte Didi Elena Blume (59), mit der er 25 Jahre verheiratet war und mit der er immer noch eine gute Freundschaft pflegt.

Getty Images Dieter Hallervorden und Freundin Christiane Zander, 2018 in München

Getty Images Dieter Hallervorden, 2018 in München

Sascha Steinbach/Getty Images Dieter Hallervorden, Comedian und Schauspieler

