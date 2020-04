Viele Fans hatten es bereits vermutet und am Dienstag kam dann die Enthüllung: Das Chamäleon musste sich bei The Masked Singer zu erkennen geben – und darunter verbarg sich natürlich kein Geringerer als Dieter Hallervorden! Das Rate-Team der Sendung ist sich von Anfang sicher gewesen, dass er in dem Kostüm steckt und doch wollten sie es irgendwie nicht wahrhaben, dass ein 84-Jähriger noch so fit sein kann. Doch was ist das Geheimnis des Kabarettisten, um gesund zu bleiben?

Trotz seines hohen Alters kann Didi mit seinen jüngeren Masked-Singer-Kollegen mithalten und die Bühne rocken! Wie ihm das gelingt, ist jedoch vielen ein Rätsel. Im Interview mit ProSieben verrät er nun: "Wenn ich in Berlin bin, mache ich jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport – intensiv – und es gibt keine Ausrede. Das hilft. Generell müsste man den Leuten beibringen: Wenn man gesund bleiben will, trägt Bewegung sehr viel dazu bei." Das klingt nach harter Arbeit! Für die etwas Fauleren hat der Entertainer allerdings auch einen Tipp: "Ich bewege mich manchmal auch im Liegen."

Dennoch sei es zugegeben eine Herausforderung für ihn gewesen, mit dieser schweren Maske zu performen: "Weil man unter der Maske natürlich schwitzt. Zudem drückt sie ein bisschen und ist unbequem. Aber das ist Teil des Deals: Das wusste ich vorher, und ich wollte es ja auch so."

Getty Images Dieter Hallervorden bein Waldorf Astoria Berlin Grand Opening 2013

Instagram/dieterhallervorden Dieter Hallervorden, September 2019

Willi Weber Dieter Hallervorden bei "The Masked Singer" im April 2020



