Marc Zimmermann hat die rosarote Brille auf! Bei der ersten Paarungszeremonie auf Love Island entschied sich der leidenschaftliche Mountainbiker für Single-Lady Geraldine Grunow. Kurz darauf wurde ihm aber klar, dass er sich viel mehr zu Kandidatin Anna Iffländer hingezogen fühlt. Bereits nach drei Tagen kamen sich die Blondine und das Male-Model bei einer nächtlichen Kuscheleinheit näher und küssten sich sogar. Seitdem ist es um Marc geschehen: Jetzt gesteht er Anna ganz offen seine Gefühle!

In der aktuellen Folge sorgte Marc bei seiner Anna für reichlich Emotionen. Das TV-Pärchen zieht sich an ein ruhiges Plätzchen zurück und der Sportler nutzt die Gelegenheit, um der Beauty mitzuteilen, was er für sie fühlt: "Ich bin super-happy, dass wir jetzt da stehen, wo wir sind. Das hört sich so schnulzig an, aber ich hab alles ausgeblendet und es gab bei dem Kuss einfach nur dich und mich!" Von dem Geständnis sollte sich Anna aber keinesfalls überrumpelt fühlen. "Sag mir einfach ganz offen und ehrlich, wenn es dir zu viel wird und ich geb dir die Zeit, die du willst", erklärte Marc. Doch seine Liebste scheint von der Nähe alles andere als abgeneigt zu sein. "Man fühlt sich immer wohler und geborgen. Es fühlt sich einfach gut an", schwärmte die 24-Jährige.

Dass Anna und Marc auf einer Wellenlänge sind, dürfte nach so vielen Zärtlichkeiten schon lange kein Geheimnis mehr sein. Auch über den ersten Kuss des TV-Paares waren die Zuschauer offenbar nicht verwundert: In einer Promiflash-Umfrage fanden nur 20,5 Prozent (90 Stimmen) der abgegebenen 438 Stimmen den Zeitpunkt zu früh.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Marc Zimmermann, Kandidat bei "Love Island" 2020

RTLZWEI Anna Iffländer auf "Love Island"

RTLZWEI Anna und Marc auf "Love Island"

Was haltet ihr davon, dass Marc schon nach wenigen Tagen so offen über seine Gefühle spricht? Da hat er etwas voreilig gehandelt! Wieso nicht? Man sollte zu seinen Gefühlen stehen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



