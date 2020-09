So hat Sarah Connor (40) sich ihren Fans noch nie präsentiert! Musikalisch hat die Sängerin schon einiges ausprobiert. Sang sie zu Beginn ihrer Karriere noch auf Englisch, feierte sie in den vergangenen Jahren vor allem mit ihren deutschsprachigen Texten große Erfolge. Für Experimente auf dem Kopf ist die "Vincent"-Interpretin dagegen nicht bekannt. Umso mehr überraschte sie ihre Follower jetzt mit ihrem neuen Posting: Sarah trägt jetzt Twist-Zöpfe!

Ein schwimmender Mensch, eine Pommestüte und mehrere Musiknoten – mit dieser rätselhaften Bildunterschrift meldete die 40-Jährige sich jetzt auf Instagram bei ihren Fans. Während einige User in den Kommentaren rätseln, was die Blondine ihnen mitteilen möchte, haben andere nur Augen für Sarahs Haare. Denn die sind nicht nur deutlich länger als gewohnt, sondern auch zu einem auffälligen Dutt gestylt: Sarah trägt jetzt den angesagten Twist-Style!

Kommt der Look bei ihren Fans an? Offenbar ja! Die vierfache Mutter kann sich nicht nur über zahlreiche Likes freuen, in den Kommentaren hagelte es auch viele Komplimente für ihre neuen Haare. "Oh, là, là, das sieht gut aus" oder "Wie schön du bist", schreiben nur zwei User begeistert. Wie gefällt euch Sarahs Frisur? Stimmt ab!

