Was Cody Simpson (23) mit diesen Zeilen wohl gemeint hat? Schon seit einigen Wochen soll der Sänger nicht mehr mit Miley Cyrus (27) zusammen sein. Ein Insider behauptete, dass sich die beiden Musiker bereits vor längerer Zeit zur Trennung entschlossen hätten. Weder die Blondine noch der Australier äußerten sich bislang zu den Gerüchten. Jetzt postete Cody einige mysteriöse Zeilen – ob er sich damit auf die Beziehung mit Miley bezieht?

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 23-Jährige ein Zitat des verstorbenen Schauspielers Bruce Lee und hob diese Zeile besonders hervor: "Denke daran, ich suche weder deine Zustimmung, noch will ich dich beeinflussen", lautete der Satz. Doch damit nicht genug. Auch diese Textstelle hat es Cody offenbar angetan: "Das Leben ist ein ständiger Beziehungsprozess, also komm aus der Hülle der Isolation und beziehe dich direkt auf das, was gesagt wird."

Der Tattoo-Liebhaber trotzte den Spekulationen um ein mögliches Liebes-Aus erst kürzlich. Er teilte im Netz zu Mileys Single-Release einen Screenshot von sich und Miley bei einem Facetime-Anruf: "Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch an diese besondere Person", schrieb der Blondschopf zu dem Beitrag.

Getty Images Cody Simpson im Februar 2020

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Juli 2020

Getty Images Der Sänger Cody Simpson

