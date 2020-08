Ist Cody Simpson (23) schon über Miley Cyrus (27) hinweg? Ein Jahr lang ging die Sängerin mit dem Australier gemeinsam durchs Leben. In den vergangenen Wochen machten aber immer wieder Gerüchte um eine mögliche Trennung die Runde – und diese sollen tatsächlich wahr sein: Laut einem Insider sind die beiden Musiker angeblich nicht mehr zusammen. Allzu traurig scheint der 23-Jährige darüber nicht zu sein: Cody lenkte sich jetzt mit der Gesellschaft einiger Bikini-Mädels ab.

Rund eine Woche nach dem angeblichen Liebes-Aus scheint der Blondie sein Single-Leben wieder voll und ganz zu genießen. Am Sonntag wurde der Sänger laut Daily Mail am Strand von Los Angeles gesichtet. Dort zeigte er nicht nur seinen durchtrainierten Oberkörper, sondern genoss auch die Gesellschaft mehrerer leicht bekleideter Mädchen. Dabei führte er ein angeregtes Gespräch mit einer Blondine in einem weißen Bikini.

Ob sich Cody und Miley wirklich getrennt haben? Die Fans sind sich da jedenfalls nicht einig. Erst vor ein paar Tagen hatte Cody zu einem Single-Release von Hannah Montana-Star Miley einen Screenshot von sich und seiner vermeintlichen Ex-Freundin bei einem FaceTime-Anruf gepostet. Auf dem Pic wirken die beiden ziemlich happy, dazu schrieb Cody: "Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch an diese besondere Person."

Anzeige

P&P / MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus

Anzeige

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Juli 2020

Anzeige

Instagram / codysimpson Miley Cyrus und Cody Simpson im Februar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de