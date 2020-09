Kailyn Lowry (28) ist ganz vernarrt in ihr Baby! Ende Juli war es endlich so weit: Die Teen Mom-Bekanntheit konnte ihren vierten Spross auf der Welt begrüßen. Wenige Tage nach der Geburt teilte sie dann auch ihr Glück mit der Community und hält diese seither eifrig über das Leben mit Baby Creed auf dem Laufenden. Nun widmete sie ihrem Sohnemann liebevolle Worte – denn er bereichert das Leben des Reality-TV-Stars nun schon seit einem Monat!

Auf Instagram teilte Kailyn jetzt ein Foto von ihrem Spross, der gerade in eine Decke eingerollt friedlich schlummert. Dazu gab es eine rührende Liebeserklärung von der frischgebackenen Vierfach-Mutter: "Ein Monat. Es ist so verrückt, wie wir diese kleinen Menschen über neun Monate lang in uns tragen – wir kennen sie und ihre Persönlichkeiten noch nicht einmal und sie kommen in unser Leben und wir lieben sie sofort so sehr", lauten die Zeilen zum Schnappschuss. Ein Leben ohne ihr Baby sei nun kaum mehr vorstellbar, auch wenn die letzten Wochen nicht die leichtesten gewesen seien: Es sei ein Monat voller schlafloser Nächte gewesen und sie habe erst einmal eine Routine für ihr Leben mit vier kleinen Kindern finden müssen. "Aber es war ein ganzer Monat voller Liebe für dieses kleine Baby", stellte sie abschließend fest.

Die Fans sind von diesem niedlichen Anblick total entzückt: "Wow! Ein Monat schon?! So gut aussehend!", schrieb eine Followerin unter den Beitrag. "Er ist so unglaublich süß, mein Herz schmilzt einfach!", zeigte sich eine andere Nutzerin begeistert.

Instagram / kaillowry Creed, Sohn von Kailyn Lowry

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Star

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen

