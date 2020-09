Krümel nimmt kein Blatt vor den Mund! Im Halbfinale von Kampf der Realitystars geriet die Partysängerin mit ihrem Mitstreiter Johannes Haller (32) ordentlich aneinander: Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass Willi Herren (45) als Erster ins Finale geschickt wird. Über ihre Ansprache regte sich der Ex-Die Bachelorette-Kandidat so auf, dass sich die beiden in die Haare bekamen. Im Promiflash-Interview macht Krümel ihrem Ärger über Johannes Luft.

"Johannes ist für mich der falscheste Mensch, dem ich jemals begegnet bin", erklärt sie wütend. Er sei so sehr damit beschäftigt gewesen, sich bei den anderen Kandidaten einzuschmeicheln, um nicht auf die Abschussliste gesetzt zu werden. "Er hält sich für besonders schlau, ist überheblich und glaubt tatsächlich, dass andere ihn nicht durchschauen würden. Er versuchte sogar, andere zu beeinflussen, bis hin zur verbalen Bedrohung", geht der Mallorca-Star gegenüber Promiflash noch weiter.

Dennoch bereut sie ihre Teilnahme nicht. "Ich habe mich in dem Format sehr wohl gefühlt und wäre sehr gerne von Anfang an dabei gewesen", verrät die Gastronomin. In einer so kurzen Zeit sei es schwierig gewesen, sich zu integrieren. Für sie sei es aber von Anfang an wichtig gewesen, sich selbst treu zu bleiben. "Ich bin ein Mädel aus dem Ruhrpott und dort trägt man das Herz auf der Zunge, also sage ich immer, was ich denke. Geradeaus und direkt, ohne Rücksicht auf Verluste." Und genau das habe sie in der Show gemacht.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

