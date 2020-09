Katie Holmes (41) scheint ihr Liebesglück nicht länger geheimhalten zu wollen! Seit Mai dieses Jahres gehen die Schauspielerin und ihr Ex-Freund Jamie Foxx (52) getrennte Wege. Von Liebeskummer fehlt bei der TV-Bekanntheit allerdings jede Spur. Erst im August zeigte sich die Mutter von Teenie-Tochter Suri (14) in einem sexy Outfit durch die New Yorker Straßen schlendern. Jetzt wurde Katie mit einem neuen Mann bei einem Date gesichtet!

Dem Nachrichtenmagazin TMZ liegen Paparazzi-Aufnahmen vor, welche Katie am vergangenen Dienstag bei einem Abendessen in Manhattan zeigen. Zu dem Dinner im mediterranen Restaurant Antique Garage wird die Beauty von Emilio Vitolo begleitet. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht genoss das Paar seine traute Zweisamkeit bei einem Glas Wein. Der 33-Jährige dürfte sich aber auch mit kulinarischen Leckereien bestens auskennen: Emilio ist selbst Koch und besitzt ein eigenes Restaurant in der Nachbarschaft.

Auf eine offizielle Bestätigung ihrer Liebe müssen sich die Fans von Katie und Emilio aber wohl noch etwas gedulden müssen. Bisher äußerten sich beide nicht zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehung. Nach dem harmonischen Date ist allerdings klar, dass die dunkelhaarige Schönheit und der Hottie auf einer Wellenlänge sein dürften.

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Instagram / emiliovitolo Emilio Vitolo, Chefkoch

Getty Images Katie Holmes, Filmstar

