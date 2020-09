Bindi Irwin (22) erinnert sich an den wohl aufregendsten Tag ihres Lebens zurück! Erst im März hatte die Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) ihre große Liebe Chandler Powell (23) geheiratet – nur ein paar Monate später, Anfang August, gab es dann die nächste frohe Liebesbotschaft: Das Paar verkündete, dass es seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Nun, ein paar Wochen später, gibt es dazu die nächsten Details: Bindi erinnerte sich an den Moment zurück, in dem sie erfahren hatte, dass sie Mutter wird!

Auf Instagram teilte die 22-Jährige nun ein Foto von sich, ihrem Liebsten und dem gemeinsamen Hund und schwelgte dazu in der Bildbeschreibung in Erinnerungen: "Herauszufinden, dass ich Mutter werde, wird für immer ein Moment bleiben, in dem die Zeit stillstand", berichtete Bindi. Sie habe einen Schwangerschaftstest gemacht und sei anschließend in die Küche gerannt, wo Chandler den beiden gerade Tee aufgoss. "Ich fing an, pure Freudentränen zu weinen und sagte meinem geliebten Ehemann, dass der Test positiv war. Wir strahlten, während unser entzückender Welpe Piggy auf unseren Füßen saß und sich fragte, was gerade vor sich geht", beschrieb sie die Situation detailliert.

Anschließend hätten Bindi und Chandler lange bei der Tasse Tee zusammengesessen und darüber philosophiert, wie ihre Zukunft als Eltern werden und wie sie die wunderbare Botschaft an ihre Liebsten herantragen würden. "In dieser kurzen Zeitspanne wurde das wundervolle Baby, was ich in mir trage, zum wichtigsten Teil unseres Lebens. Es ist so ein Segen, zu wissen, dass diese winzige Person uns als Eltern auserwählt hat", zog die Tier-Närrin ihr Fazit. Sie könne es nun kaum noch erwarten, ihren Nachwuchs endlich kennenzulernen.

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit ihrem Verlobten Chandler und ihrem Welpen Piggy

