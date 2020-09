Wie steht es mittlerweile um Dax Shepards (45) Gesundheit? Vor einigen Tagen teilte der Schauspieler seinen Fans im Netz mit, dass er einen Motorradunfall hatte. Nachdem er die Situation auf einer Rennstrecke unterschätzt hatte, musste er eine Vollbremsung hinlegen und flog dadurch über den Lenker. Dabei zog er sich mehrere Verletzungen wie eine zertrümmerte Schulter, vier Rippenbrüche und einen Fingerbruch zu. Knapp zwei Wochen nach dem Unfall zeigt sich Dax nun wieder in der Öffentlichkeit – mit einer Armschlinge.

Papparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen den "Parenthood"-Darsteller bei einem Spaziergang durch Los Angeles. Die Verletzungen aus seinem Unfall sind offenbar noch nicht ganz verheilt. Dax' linker Arm ist in eine schwarze Bandage gewickelt, die an seinem Hals befestigt ist. Stark eingeschränkt scheint er dadurch aber nicht zu sein: Unter anderem wurde der 45-Jährige auch dabei abgelichtet, wie er versucht, die Tür an der Fahrerseite eines Autos zu öffnen.

Bereits vor knapp einer Woche hatte Dax in einem Instagram-Video verraten, dass er auf dem Weg der Besserung sei. Er sagte zwar, dass seine Hand noch wie die eines Monsters aussehe, er sich insgesamt aber wieder gut fühle.

Anzeige

Instagram / daxshepard Dax Shepard, August 2020

Anzeige

Getty Images Dax Shepard im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Dax Shepard im Januar 2020 in Pasadena

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de