Mit Spucke: So gewann Dax Shepard das Herz von Kristen Bell!

Kristen Bell (43) und Dax Shepard (49) sind schon über zehn Jahre verheiratet und schwelgen mit ihren zwei gemeinsamen Kindern im Familienglück. Ihr Kennenlernen lief allerdings alles andere als konventionell ab. Zu Gast in Ted Danson (76) und Woody Harrelsons (62) Podcast "Where Everybody Knows Your Name" erzählt die Schauspielerin von einer Begegnung bei einem Hockeyspiel. Der "Bless This Mess"-Darsteller sei damals mit einem Freund von ihr in der Halle gewesen. "Wir fingen an zu reden und ich kaute Kaugummi und er fragte: 'Hast du noch Kaugummi?'", erinnert sich Kristen. Jedoch habe sie nur das Stück in ihrem Mund gehabt. Für Dax sei das kein Problem gewesen, er habe es ihr abgenommen und zwischen seine Zähne gesteckt.

Statt angeekelt zu sein, habe die "The Good Place"-Darstellerin diese offensive Art attraktiv gefunden: "Ich dachte: 'Der Typ will mit mir ins Bett!'. Danach war ich absolut hingerissen." Zusätzlich sei auch die muskulöse Statur des Sportfanatikers ein Pluspunkt gewesen. Inzwischen habe sie aber auch die tiefere Seite ihres Liebsten entdeckt. "Er ist so ein Beschützer, so loyal. Er kann gut mit Worten umgehen und ist total neugierig", schwärmt die 43-Jährige im Interview.

Mit ihren gemeinsamen Töchtern Lincoln (11) und Delta gehen die beiden Hollywoodstars recht locker um. Im Gespräch mit E! News gab Kristen sogar zu, dass ihr Nachwuchs auch vor Sticheleien nicht zurückschreckt: "Die Menge an Beleidigungen, die sie mir manchmal in kürzester Zeit entgegenschleudern, holt mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück." So käme sie gar nicht auf die Idee, Starallüren zu entwickeln.

Getty Images Kristen Bell, Schauspielerin

Instagram / kristenanniebell Kristen Bell mit ihren Töchtern Delta und Lincoln

