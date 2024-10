Dax fand Kuss von Ehefrau Kristen Bell und Adam Brody heiß

Kristen Bells (44) Ehemann Dax Shepard (49) hatte eine sehr unübliche Reaktion auf ihre Bildschirmchemie mit ihrem Co-Star Adam Brody (44). In der neuen Netflix-Serie "Nobody Wants This" kommen sich ihre beiden Charaktere sehr nahe – und das zog wohl auch den echten Partner der Schauspielerin in den Bann. Im Interview mit E! News verrät die US-Amerikanerin: "Sogar ich kann zugeben, dass ich beim Zuschauen dachte: 'Wow, das ist heiß.' Mein Mann hat dasselbe gesagt. Als er die erste Folge sah, sagte er: 'Oh mein Gott, ich will so sehr, dass du ihn küsst.'"

Auch die Fans finden, Kristen und Adams Chemie in der Serie ist elektrisierend. Ihr erster Serienkuss wurde vielfach gelobt und ging in den sozialen Medien viral. Kristen gibt zu, dass sie selbst erstaunt war über die intensive Anziehungskraft auf der Leinwand. Sie erklärte, dass es eine Art "Mathematik" gebe, um solche Chemie zu erzeugen. "Man braucht zwei Schauspieler, die wissen, wie man verträumt in die Augen des anderen schaut, und das Selbstvertrauen haben, die Spannung vor dem Kuss zu steigern", sagt sie in dem Interview.

Abseits der Kameras sind sowohl Kristen als auch Adam in glücklichen Ehen. Kristen ist seit 2013 mit ihrem Mann verheiratet und hat mit ihm zwei Töchter, Lincoln und Delta. Dax, selbst Schauspieler und Podcaster, unterstützt Kristen in ihrer Karriere und hatte offenbar keinerlei Bedenken bezüglich der romantischen Szenen mit Adam. Der O.C. California-Star ist seit 2014 mit der Schauspielerin Leighton Meester (38) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Kristen und Adam kennen sich seit Jahren und haben bereits in früheren Projekten zusammengearbeitet, was zu ihrer natürlichen Chemie beiträgt.

Getty Images Adam Brody und Kristen Bell, September 2024, Los Angeles

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015

