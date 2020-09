Ein neuer Paar-Beweis! Der Kardashian-Jenner-Clan sorgt aktuell mit zahlreichen Liebes-Spekulationen für Schlagzeilen. Während Kourtney (41) angeblich wieder ihren Ex Scott Disick (37) datet, soll Kylie (23) mit dem Vater ihrer Tochter, Travis Scott (29), erneut anbandeln. Und was ist mit ihrer Schwester Khloé (36)? Auch sie ist anscheinend wieder mit ihrem ehemaligen Partner Tristan Thompson (29) zusammen – die beiden wurden jetzt sogar bei einem gemeinsamen Ausflug erwischt!

TMZ liegen Bilder vor, die die zwei bei einer Wanderung zeigen. Zusammen machten der Reality-Star und der Sportler die Hügel Malibus unsicher – dabei wirkte das einstige Pärchen ziemlich vertraut. Beide setzten trotz strahlendem Sonnenschein auf ein schwarzes Outfit und versuchten offenbar gar nicht erst, sich vor den Fotografen zu verstecken. Das wäre allerdings wohl auch kaum möglich gewesen, denn laut dem Onlineportal wurden die Eltern von True (2) während ihres Spaziergangs von einem Kamerateam begleitet.

Dass Khloé und Tristan wieder ein Paar sind, wird bereits seit Wochen gemunkelt. Bekommen die Fans etwa in den neuen Folgen von Keeping up with the Kardashians endlich die Auflösung? Eigentlich sollte es die 36-Jährige aktuell genießen, ihr Liebesleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Obwohl Khloé versucht, ihre Beziehung nun privater zu halten als vorher, ist sie sehr wohl mit Tristan zusammen. Und sie ist unglaublich glücklich", erklärte ein Insider gegenüber People.

Anzeige

MEGA Khloé Kardashian und Tristan Thompson im Januar 2019

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Khloé Kardashian und Tochter True

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de