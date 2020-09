Peter Facinelli (46) zeigt seinen Astralkörper! Auf Social Media gibt der Twilight-Darsteller nicht nur immer wieder Einblicke in sein Leben in der Film- und Fernsehwelt – der Schauspieler teilt auch den einen oder anderen privaten Moment mit seinen Fans. Doch so heiß wie jetzt bekommt ihn seine Community nur selten zu Gesicht: Peter teilte sexy Oben-Ohne-Pics und präsentierte dabei seine extreme Bodytransformation.

Ihm Rahmen eines Projektes gegen Prostatakrebs postete der Dunkelhaarige auf Instagram mehrere professionelle Fotos von sich, auf denen seine Mega-Muskeln zu sehen sind. Nur mit einer knallengen Unterhose bekleidet, posiert der 46-Jährige darauf vor der Linse und gewährt freien Blick auf seinen Sixpack. Im Gespräch mit People verrät der Dr.-Cullen-Darsteller, wie es zu der Mega-Gewichtsabnahme kam...

Schuld daran sei die derzeitige Gesundheitskrise und der damit einhergehende Lockdown. "Alles wird derzeit runtergefahren und ich habe die Zeit dafür genutzt, mich auf mich selbst zu konzentrieren", erzählte Peter. Er habe meditiert und sich auf körperliche Veränderungen gefreut. Zwar habe er sich nie übergewichtig gefühlt, allerdings habe er gesünder und trainierter leben wollen.

"Twilight"-Star Peter Facinelli

Schauspieler Peter Facinelli

Peter Facinelli, Schauspieler

