Carmushka und ihr Mann Niclas sind frischgebackene Eltern! Nachdem es tagelang ruhig auf den Profilen der beiden gewesen war, verkündete die Bloggerin am vergangenen Freitag die Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter. Seitdem teilte sie zwar schon ein paar Fotos und Kuschel-Clips mit ihrem Nachwuchs. Doch persönlich hatte sie sich noch nicht bei ihren Fans gemeldet. Nun gab es endlich das heiß ersehnte Mama-Update.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die Kölnerin nun direkt an ihre Community und bedankte sich für die zahlreichen Glückwünsche. Dabei zeigte sie sich beim Kuscheln mit ihrem Töchterchen und verriet: "Uns geht es sehr gut. Wir sind gesund und überglücklich. Wir sind in den letzten sieben Tagen in eine ganz neue Welt eingetaucht und ich mag noch gar nicht wirklich zurückkommen." Sie würden sich weiterhin viel Zeit nehmen, um ihre "kleine Maus" kennenzulernen.

Außerdem gab Carmen auch schon erste Details über die Entbindung preis. Schon am vergangenen Sonntag habe ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. "Kurz nachdem ich über die bevorstehende Geburt gesprochen habe, ist meine Fruchtblase geplatzt", erklärte sie. Und dann sei alles sehr schnell gegangen. Sie würde sich demnächst aber noch einmal ausführlicher dazu äußern.

Anzeige

Instagram / carmushka Bloggerin Carmushka

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll und ihr Mann Niclas im Mai 2020

Anzeige

Instagram/carmushka Carmen Kroll, Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de