Kindersegen für Teyana Taylor (29)! Im Juni hatte die Musikerin schon verkündet: Fünf Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes wird sie erneut Mutter. Das Familienglück hatte die Sängerin in Form eines Musikvideos mit der Welt geteilt: In dem Clip zu "Wake Up Love" hebt die 29-Jährige ihre Bettdecke hoch und gewährt ganz unerwartet einen Blick auf ihren ziemlich üppigen Babybauch. Nun macht eine überraschende Nachricht die Runde: Ihr Sonnenschein soll bereits das Licht der Welt erblickt haben.

Dem ist sich ein Insider gegenüber der Plattform The Neighborhood Talk sicher: So soll Teyana ihr jüngstes Kind am Sonntag, dem 6. September, entbunden haben – wie zuvor angekündigt handle es sich um ein Mädchen. Die Kleine soll kerngesund sein. Auch der Namen wurde von der Quelle bereits ausgeplaudert: Das Nesthäkchen höre demnach auf den Namen Rue Rose.

Dabei sei das Timing der Entbindung geradezu perfekt gewesen: So hätten Teyana Taylor und ihr Partner Iman Shumpert (30) noch am Samstag eine Baby-Shower-Party geschmissen. Bleibt abzuwarten, wann die stolzen Zweifach-Eltern ihr Glück selbst bestätigen werden.

Anzeige

Christopher Polk/Getty Images Teyana Taylor mit ihrer Tochter Iman Tayla und ihrem Mann Iman Shumpert

Anzeige

Instagram / teyanataylor Teyana Taylor, Sängerin

Anzeige

Instagram / teyanataylor Teyana Taylor, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de