Oh, oh! Bricht zwischen diesen Verflossenen nun ein Battle über den größten Fame aus? Seit Anfang Juli ist bekannt, dass nach Gerda Lewis' Freundschaften auch die Beziehung der 27-Jährigen zu Melvin Pelzer (26) zerbrochen ist. Obwohl der Muskelmann nach der Trennung auf Instagram sogar durch den blauen Haken verifiziert wurde, verlieren die zwei seither im Netz kein Wort mehr übereinander. Nun sind allerdings Gerüchte im Umlauf, die selbst die einstige Rosenkavalierin nicht unkommentiert lassen kann...

Seit einigen Tagen wird nämlich gemunkelt, dass Melvin zum diesjährigen Love Island-Cast stoßen und als männliche Granate für Wirbel sorgen soll. Noch wurde zwar nicht bestätigt, ob die Spekulationen Hand und Fuß haben – Ex Gerda hat in ihrer Instagram-Story aber bereits eine Meinung dazu: "Wenn du 'das Gerücht' hörst", schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie amüsiert ihr Gesicht verdeckt. Zu einem weiteren schreibt sie sarkastisch: "Gerda hat den Chat verlassen".

Dass es sich dabei aber nur um einen Scherz handelt, wird spätestens in ihrem nächsten Upload bekannt: "Ich mache nur Spaß, sehe das megalocker, wenn man die Chance bekommt, warum nicht?", findet sie. Hättet ihr gedacht, dass Gerda so entspannt reagieren würde? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, 2020

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, 2020

