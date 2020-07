Alles aus bei Gerda Lewis (27) und ihrem Freund! Als Bachelorette verguckte sich die Blondine noch in Keno Rüst und kürte ihn zum Sieger. Doch das Glück sollte nicht lange halten. Nach wenigen Wochen war bei dem Paar schon wieder Schluss! Umso größer war die Freude bei den Fans, als Gerda an Silvester verkündete, in Melvin Pelzer (25) ihre große Liebe gefunden zu haben – und alles schien perfekt: Schnell zogen die beiden in ein gemeinsames Haus, zeigten sich auf Social Media nahezu ausschließlich im Doppelpack. Jetzt verkündete Gerda allerdings vollkommen überraschend – und kurz nach der Eskalation des Urlaubszoffes mit ihren einstigen besten Freundinnen: Sie und Melvin gehen getrennte Wege!

Im Interview mit Promiflash verkündete Gerda nun: "Melvin und ich sind nicht mehr zusammen!" Die beiden hätten schon öfter vor dem Aus gestanden, es aber insgesamt dreimal wieder miteinander versucht – vergeblich. "Im Endeffekt ist es dann so, dass ich gesagt habe: Jetzt gerade fühle ich diese Beziehung nicht zu hundert Prozent", führte die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin weiter aus.

Dass sie einen Fehler in der Beziehung gemacht habe, räumte Gerda anschließend ein. Kurz bevor sie sich zum ersten Mal von Melvin trennen wollte, habe sie sich mit einem Freund getroffen, der auch mit ihrem Ex Keno befreundet ist. Der habe den Bachelorette-Gewinner kurzerhand dazugerufen. "Und ich war dann nicht abgeneigt, was Melvin gegenüber unglaublich unfair ist", offenbarte sie. Sie habe nicht über die Konsequenzen nachgedacht, da für sie in dem Moment das Liebesaus schon festgestanden hätte. Dennoch ist es der 27-Jährigen wichtig zu betonen: "Zwischen mir und Keno ist auch nichts passiert, wir waren dann einfach zu dritt unterwegs, haben getrunken und geredet." Zwar hätte das einstige Paar damals noch miteinander geschrieben – darüber hätte sie Melvin aber bereits kurze Zeit später informiert.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Instagram/gerdalewis Gerda Lewis, Juni 2020

Instagram/melvinpelzer Melvin Pelzer und Gerda Lewis, Mai 2020



