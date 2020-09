Was für ein überraschender Deal! Dass Georg Kofler (63) ein Näschen für gute Geschäfte hat, ist kein Geheimnis. Das beweist der Manager und Unternehmer regelmäßig als Investor in der Vox-Gründungsshow Die Höhle der Löwen. Aber auch außerhalb der Sendung investiert der gebürtige Südtiroler in vielversprechende Firmen – und davon profitiert nun sogar ein Promi: Kofler hat Til Schweiger (56) nun dessen Firma abgekauft!

Genauer gesagt geht es um Barefoot Living. Unter diesem Label verkauft Schweiger seit mehreren Jahren Accessoires, Möbel und Klamotten, die er auch in seinen Filmen oder für seine Hotels nutzt. Nun soll der 56-Jährige das Unternehmen, das er und sein Bruder Florian gemeinsam führten, laut Bild an den "Die Höhle der Löwen"-Star und seine Social Chain Group verkauft und dafür bis zu eine Million Euro erhalten haben. "Es ist eine Edelmarke des guten und lässigen Geschmacks so wie der Til. Wir wollen die Marke künftig internationaler machen", sagte Kofler dazu in einem Interview. Schweiger soll aber weiterhin als Berater an Bord bleiben.

Auf der Homepage von Barefoot Living erklärt der Filmstar die Beweggründe für seine Geschäftsidee: "Bei meinen Filmen achte ich immer auf einen ganz bestimmten Stil." Man solle sich beim Anschauen einfach wohlfühlen. "Dabei ist die Idee zu Barefoot Living entstanden. Hier findet ihr Wohlfühlprodukte aus meinem Leben und meinen Filmen", heißt es auf der Firmenwebseite.

gbrci / Future Image Schauspieler Til Schweiger

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler bei "Die Höhle der Löwen"

ActionPress/Matthias Wehnert / Future Image Til Schweiger, 2020

