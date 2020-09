Und wieder ein neuer Einblick in Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Kocs (26) Beziehung! Ende August bestätigten der "Aftersun"-Moderator und die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin die heißen Spekulationen: Sie sind tatsächlich ein Paar! Seit dem Liebes-Outing teilen die beiden Turteltauben immer mal wieder romantische Augenblicke im Netz – so auch dieses Mal: Jimi überrascht seine Follower nun mit einem neuen Couple-Pic!

Dieses Instagram-Foto sorgte bei seiner und Yeliz' Community für jede Menge Jubel: Auf einem Schnappschuss sind Jimi und die Ex von Johannes Haller (32) beim Schmusen im Bett zu sehen. Dabei kuschelt sich die Brünette ganz nah an ihren Freund – und keiner der beiden kann sein verschmitztes Lächeln so recht verbergen! Ein solches Bild braucht wohl gar nicht so viele Worte, scheint zumindest der singende Schauspieler zu meinen: Er kommentiert den Upload schlicht mit einem Herz-Emoji.

Auf anderen Social-Media-Posts wurde ebenfalls bereits deutlich, dass die zwei schon ein richtiges Dream-Team sind: Yeliz gehört wohl schon fest zum Ochsenknecht-Clan. So verbrachte sie bereits Zeit mit Jimis Mutter Natascha (56), seiner Cheyenne (20) und sogar seinem Bruder Wilson (30).

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2020

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht und gemeinsamen Freunden

