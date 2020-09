Welches Love Island-Pärchen kann die Zuschauer am meisten überzeugen? In der vergangenen Woche ging die vierte Staffel der beliebten Kuppelshow an den Start. Und nachdem sich jeweils zwei Kandidaten gleich zu Beginn zu sogenannten Couples zusammengetan hatten, stand ihnen in der fünften Folge endlich eine weitere Paarungszeremonie bevor. Nun kämpfen somit neue Zweier-Teams um den Show-Sieg – welches von ihnen hat die besten Chancen?

Da es in der TV-Villa einen Überschuss an Frauen gab, durften die Männer entscheiden, welche Dame sie an ihrer Seite haben wollten. Während Josua Günther seiner Chiara Antonella treu blieb, tauschte Henrik Stoltenberg Anna Iffländer gegen Aurelia Lamprecht aus. Seine Ex-Partnerin bildete dagegen ein Team mit ihrem Flirt Marc Zimmermann. Geraldine Grunow wurde von Luca Wetzel ausgewählt und Melina Hoch von dem Tattoo-Fan Tim Kühnel.

Während die neuen Paare weiterhin auf den "Love Island"-Sieg hoffen dürfen, platzte der Traum für Pia Jung am vergangenen Freitag: Sie musste die Sendung als Erste verlassen. Für den Exit der Blondine hatte Luca gesorgt, der sich am Ende der Paarungszeremonie zwischen ihr und Geraldine entscheiden musste. Ob Luca mit der Brünetten die richtige Wahl getroffen hat? Stimmt unten in der Umfrage ab, welches "Love Island"-Paar ihr am liebsten mögt!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL II Cathy Hummels, Tim Kühnel und die "Love Island"-Mädels von 2020

Instagram / chiiara_antonella "Love Island"-Kandidatin Chiara Antonella

Instagram / pia.loveisland2020 Pia Jung, Reality-TV-Bekanntheit

