Wer angelt sich Granate Nathalia? In der vergangenen Love Island-Folge stieß das Ex-Bachelor-Girl zu den Islandern – und sorgte bei den Jungs direkt für Schnappatmung! Schnell kamen die Männer zu der Übereinkunft, dass die Brasilianerin jetzt die heißeste Kandidatin ist. Doch wer wird sich die Beauty schnappen? Luca wagte jetzt als erster den Schritt – und schnappte sich Nathalia für ein intimes Vieraugengespräch...

In der heutigen Folge ging der 24-Jährige direkt in die Vollen! Nachdem er und Nathalia bereits ersten heißen Blickkontakt aufgenommen hatten, kuschelte er sich mit der Hotelfachfrau auf Sofa. Die beiden schienen sich direkt zu verstehen – unterhielten sich sogar nach wenigen Minuten schon über ihr Sexleben! Im Einzelinterview betonte er hinterher ganz angetan von der Influencerin: "Ich versuche ihr zu zeigen, wer ich bin und wie ich bin. Ich hoffe, dass sie dadurch Interesse an mir hat, wir mehr Zweisamkeit haben und dass ich so ihr Herz erobere!"

Auch Nathalia scheint definitiv Interesse an dem Tattoo-Träger zu haben. "Ich finde alle super nett, aber dein Couple finde ich am besten", gestand sie Mitstreiterin Geraldine nach ihrer ersten Nacht in der "Love Island"-Villa. Und Geraldine? Die machte direkt die Bahn frei: "Alles nur auf Bro-Basis. Ich supporte euch da komplett und ich glaube, du bist auch richtig sein Typ", betonte die Studentin. Na, dann steht Luca und Nathalia ja eigentlich nichts mehr im Weg, oder?

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Nathalia und Luca bei "Love Island"

RTL II Nathalia Goncalves Miranda, "Love Island"-Teilnehmerin

RTLZWEI Geraldine Grunow bei "Love Island"

